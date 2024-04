Transferts - PSG : Il signe pour 45M€ et s’enflamme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement désiré par Luis Enrique dès sa nomination au poste d'entraîneur du PSG l'été dernier, Bradley Barcola était arrivé en provenance de l'OL pour 45M€. Et après la qualification contre Barcelone mardi soir, le jeune attaquant de 21 ans est revenu sur ce choix de carrière qu'il ne regrette absolument pas.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG avait donc renouvelé en grande partie son secteur offensif lors du dernier mercato estival. De nombreux renforts sont donc arrivés comme Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola (21 ans), qui a été transféré en provenance de l'OL pour 45M€ et s'est rapidement imposé comme un titulaire surprise au PSG.

Départ de Mbappé : Le boss du PSG s'exprime face à la presse https://t.co/BtcTvBOhEQ pic.twitter.com/EntOmyHJK7 — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Barcola, la belle évolution

Luis Enrique, très fan de son profil depuis le départ et à l'origine de son transfert au PSG, a donc fini par installer Barcola dans son onze-type comme en témoigne sa titularisation mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone, en quart de finale retour de Ligue des Champions (victoire 4-1) avec une prestation aboutie de l'ancien attaquant de l'OL (une passe décisive et provoque l'expulsion d'Araujo).

« Un très bon choix en venant au PSG »