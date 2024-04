PSG : Coup de génie de Luis Enrique ? Une star s’enflamme

Benjamin Labrousse

Ce mardi soir, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions grâce à une grande victoire face au FC Barcelone (1-4). Acteur majeur de cette double confrontation, Ousmane Dembélé s’est félicité de l’état d’esprit affiché par les siens tout au long de la préparation de ce match retour, affirmant que la tactique mise en place par Luis Enrique avait joué un grand rôle.

Le PSG y a cru jusqu’au bout. Mercredi dernier, les hommes de Luis Enrique étaient battus sur leur pelouse (2-3) à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Attendus au tournant pour le match retour ce mardi soir, les Parisiens ont répondu présent.

Dembélé, homme du match face au FC Barcelone

Ousmane Dembélé, notamment, aura livré une prestation très aboutie. Buteur à l’aller, le numéro 10 du PSG l’aura également été au match retour, participant activement à la grande victoire du club parisien sur la pelouse du Barça (1-4). Au sortir de cette qualification parisienne pour le dernier carré de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé était forcément satisfait. Le Français a également tenu à rendre hommage à Luis Enrique, dont l’approche tactique aura été réussie.

« Sa tactique était parfaite »