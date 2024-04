PSG : Après Barcelone, Luis Enrique affiche un regret

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a fait tomber le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans le dernier carré de la compétition, le club de la capitale va défier le Borussia Dortmund, qu'il a déjà affronté en phase de groupes. Interrogé, Luis Enrique a reconnu qu'il aurait préféré jouer contre l'Atlético de Madrid.

Lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a hérité du FC Barcelone. Lors du match aller, le club emmené par Luis Enrique a été surpris par le Barça à domicile, s'étant incliné 2-3 au Parc des Princes. Contraint de l'emporter en Catalogne pour se qualifier pour les demi-finales de la C1, le PSG a parfaitement rempli sa mission.

Le PSG va retrouver le BVB en demi-finale de la C1

En déplacement au stade olympique Lluís Companys ce mardi soir, le PSG s'est imposé largement face au FC Barcelone, et ce, après avoir été mené d'un but (1-4). Grâce à cette victoire, la bande à Kylian Mbappé a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Malgré tout, Luis Enrique a émis un regret après la qualification de son équipe.

«On aurait préféré aller en Espagne, mais...»