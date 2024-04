Une star débarque au PSG, le changement est radical !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG a procédé à d’importants changements, accueillant notamment dans ses rangs Ousmane Dembélé pour 50M€. Le recrutement pouvait faire douter compte tenu des nombreux pépins physiques de l’international français au FC Barcelone. Un lointain souvenir pour celui qui a fait en sorte d’être épargné dans cette nouvelle aventure parisienne.

Après six saisons contrastées au FC Barcelone, marquées par de nombreux pépins physiques l’empêchant de s’épanouir pleinement en Catalogne, Ousmane Dembélé a pris la décision de rallier le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival pour 50M€. Un choix payant pour l’attaquant français, qui enchaîne les matches et les prestations de haute volée comme on a encore pu le constater sur la pelouse du Barça (4-1) mardi et pour le club de la capitale, ravi à tous les étages de ce recrutement.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Luis Enrique ? https://t.co/6g82FNbsM6 pic.twitter.com/1y6NJfyivH — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Une régularité impressionnante

Avec 36 matches au compteur toutes compétitions confondues, Ousmane Dembélé s’est ainsi rendu indispensable au PSG. Une réussite qui n’était pas gagnée d’avance compte tenu des nombreuses indisponibilités du champion du monde tricolore du temps de son passage au FC Barcelone. Mais à 26 ans, Ousmane Dembélé a décidé de prendre les choses en main comme l’a détaillé Romain Molina.

Le travail de l’ombre d’Ousmane Dembélé