PSG : Transfert à 20M€, une bonne nouvelle tombe

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG n’avait pas hésité à débourser 20M€ pour s’attacher les services du jeune Gabriel Moscardo. Resté en prêt à Corinthians, le milieu défensif avait alors subi une grosse opération au pied. Actuellement en phase de reprise à Doha, le Brésilien de 18 ans a donné de ses nouvelles ce jeudi.

Le PSG ne se cache plus, et cherche désormais à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel. Cette volonté parisienne s’est illustrée notamment lors du dernier mercato hivernal. En effet, les dirigeants du club de la capitale ont dépensé deux fois 20M€, afin de boucler les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo.

Gabriel Moscardo sur Instagram :« De retour ! 💨 » pic.twitter.com/JQfM0rzeG1 — MoscardoFR (@MoscardoFR) April 18, 2024

Cette recrue du PSG avait subi une grosse opération

Si le premier a rapidement été intégré à l’équipe première, le dossier du second aura été un véritable casse-tête. Prêté à Corinthians, son club formateur, dans la foulée de sa signature au PSG, Gabriel Moscardo a dû être opéré au niveau du pied gauche. Une intervention qui s’est déroulée fin janvier au centre Aspetar de Doha.

Gabriel Moscardo a repris la course

S’il rejoindra le PSG l’été prochain donc, Gabriel Moscardo a attaqué la phase de reprise après son opération. Ce jeudi après-midi, le jeune Brésilien de 18 ans a publié des vidéos de lui en train de reprendre la couse au sein du centre d’entraînement de Doha. De bon augure pour sa phase de réathlétisation.