Transferts - Real Madrid : Le prochain mercato affolé par un crack ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid lors du dernier mercato estival en provenance de Fenerbahçe pour 20M€, Arda Güler est d'ores et déjà considéré comme un futur crack du football mondial. Mais le jeune milieu offensif turc vit une première saison très compliquée en Espagne, et pas moins de dix clubs seraient déjà disposés à l'attirer en prêt l'été prochain.

Son nom ne vous disait peut-être rien avant son arrivée en fanfare du côté du Real Madrid l'été dernier en provenance de Turquie pour 20M€, mais Arda Güler est d'ores et déjà considéré comme un talent particulièrement prometteur. Pourtant, le jeune milieu offensif de 19 ans vit pour l'instant un calvaire sous ses nouvelles couleurs madrilènes...

Avant Mbappé, le Real Madrid a trouvé «le nouveau Zidane» https://t.co/lSKwniMWLS pic.twitter.com/kejFBvNcOi — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Güler miné par les blessures

Victime d'une première grosse blessure au genou dès le mois d'août, Güler a ensuite enchainé sur un autre pépin physique à la cuisse, et l'international turc n'a donc pour l'instant disputé que 7 matchs officiels sous les couleurs du Real Madrid. Et un départ en prêt semble déjà dans les tuyaux pour l'ancien crack de Fenerbahçe.

10 clubs le veulent en prêt !