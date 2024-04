Mercato : Une arrivée surprise au PSG ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Au poste de gardien de but, le PSG semble pouvoir compter sur Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas pour l’avenir. Mais selon nos informations, la direction parisienne souhaite mettre la main sur un nouveau numéro 2 et amplifier la concurrence pour le portier italien.

Après avoir longtemps chercher de la stabilité au poste de gardien de but, le PSG semble avoir trouvé un point de repère « solide » avec Gianluigi Donnarumma. Et même si l’Italien connaît parfois quelques trous d’air comme lors du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Barça (2-3, coupable sur au moins deux buts), il reste l’un des meilleurs au monde à son poste ces derniers mois. En doublure, le jeune Arnau Tenas (22 ans) a surpris lorsqu’il a suppléé Donnarumma en début d’année. Des prestations convaincantes qui auraient pu lui laisser entrevoir un vrai rôle de n°2. Mais selon nos sources, Paris a d’autre plan.

Un nouveau gardien cet été

Au menu du prochain mercato estival du PSG, Luis Campos et Luis Enrique pourraient s’attacher les services d’un nouveau gardien de but. Selon nos informations, le board parisien a déjà mené une réflexion en ce sens et le chantier sera au menu de l’été qui arrive. Pour accentuer la concurrence autour de Gigi Donnarumma, le PSG souhaite miser sur un gardien plus compétitif et plus expérimenté qu’Arnau Tenas.

Déjà des noms ?