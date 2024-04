Mercato : Le PSG prépare un gros coup à 95M€ pour remplacer Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a déjà acté son départ du PSG pour la fin de saison, et la direction du club de la capitale s’est donc mise en quête d’un renfort offensif. La presse italienne continue d’évoquer un intérêt parisien pour Marcus Thuram, l’attaquant français de l’Inter Milan, qui dispose d’une clause de 95M€ dans son contrat avec le club nerazzurro.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prolonger son contrat et quittera donc le PSG à l'issue de la saison. Un départ qu'il faudra forcément combler dans le secteur offensif étant donné l'importance de l'international français, et le PSG a déjà une petite idée de ce qu'il souhaite pour l'après-Mbappé.

Le PSG a des vues sur Thuram

Tuttosport annonce dans ses colonnes du jour que Marcus Thuram (26 ans), déjà courtisé par le PSG l'été dernier, serait toujours dans le collimateur de Luis Campos. L'attaquant de l'équipe de France réalise une première saison convaincante avec l'Inter Milan (13 buts, 12 passes décisives), et il faudra sortir le chéquier pour le déloger lors du prochain mercato.

Une clause à 95M€

En effet, le quotidien italien rappelle que Thuram fait l'objet d'une clause libératoire de 95M€ dans son contrat avec l'Inter Milan. Le PSG est donc prévenu s'il souhaite privilégier ce profil pour l'après-Mbappé...