Mercato - PSG : Donnarumma vend la mèche pour son avenir ?

Malgré les nombreuses critiques dont il fait l'objet cette saison en raison de ses bourdes en match avec le PSG, Gianluigi Donnarumma semble pleinement épanoui au sein du club de la capitale, sous les ordres de Luis Enrique. Le gardien italien le fait savoir, ce qui exclut dont l'hypothèse d'un départ dans les mois à venir.

C'est un fait, Gianluigi Donnarumma (24 ans) ne vit pas la période la plus heureuse de sa carrière de joueur. Pointé du doigt cette saison pour des erreurs qui ont coûté cher au PSG en match, le gardien italien est plus que jamais remis en cause par certains observateurs qui aimeraient que Donnarumma soit vendu pour laisser place à un autre profil au PSG.

Donnarumma heureux au PSG

Mais dans un entretien accordé au JDD , le gardien italien a affiché son bonheur d'évoluer au PSG avec l'entraîneur actuel : « C’est pour moi un plaisir et un privilège d’être un joueur de Luis Enrique. C’est un grand entraîneur, qui fait bien jouer ses équipes. Il veut que ses joueurs dominent, jouent toujours avec le ballon. Si tu commets une erreur, il va te dire que c’est normal, que tu n’es pas un robot », confie Donnarumma.

« Un privilège de jouer au Parc des Princes »