Mercato - PSG : La folle révélation sur ce transfert à 95M€

Thibault Morlain

Ça aura été long, mais le PSG a fini par trouver un accord avec l’Eintracht Francfort dans les dernières minutes du mercato estival pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le feu vert a donc été donné pour cette opération à 95M€. Mais voilà que cela aurait pu se passer différemment. En effet, Kolo Muani aurait pu ne jamais rejoindre le PSG… pour un problème de batterie.

Cet été, le PSG aura finalement recruté non pas un, mais deux attaquants. Ainsi, après le prêt avec option d'achat (déjà levée) de Gonçalo Ramos, c’est Randal Kolo Muani qui a signé à Paris. L’international français a été acheté 95M€ à l’Eintracht Francfort. Un transfert qui s'est conclu dans les ultimes secondes du mercato, notamment à cause du fait que le club allemand souhaitait dénicher le successeur du Français après le refuse d'Hugo Ekitike. Finalement, alors que ce feuilleton a été riche en rebondissements, Kolo Muani a bien rejoint le PSG. Un transfert à propos duquel on a appris certaines coulisses grâce à Bild .

Les dirigeants de Francfort injoignables ?

Comme le rapporte le média allemand, les négociations entre le PSG et l’Eintracht Francfort n’ont pas été simples. La raison ? L’absence de nombreux dirigeants du club d’outre-Rhin à quelques heures de la clôture du mercato. Le vice-président, Philipp Reschke, revient lui en avion de Nice du tirage de la Conférence League. Le directeur financier, Oliver Frankenbach organise une soirée télé chez lui à la veille de son anniversaire.

Plus que 2% de batterie

Au final, Nasser Al-Khelaïfi réussira à joindre Axel Hellman, membre du directoire de l'Eintracht Francfort. Mais ça se serait joué à rien. En effet, alors que ce dernier était au restaurant, il n’avait visiblement plus que 2% de batterie au moment de valider le transfert de Randal Kolo Muani pour 95M€.