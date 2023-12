Mercato - PSG : Le Qatar lâche 40M€ !

Benjamin Labrousse

Si le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, le PSG a d’ores et déjà conclu deux transferts avec les arrivées en janvier de Lucas Beraldo (défenseur, 20 ans) en provenance de São Paulo, et de Gabriel Moscardo (milieu défensif de 18 ans) en provenance de Corinthians. Deux transferts qui vont coûter plus de 40M€ au club parisien.

Le PSG déjà à l’attaque. Après une bonne première partie de saison, le club de la capitale va tenter de renforcer son effectif cet hiver. Si cet été, Paris a décidé de miser sur plusieurs jeunes joueurs talentueux, cette volonté s’est une nouvelle fois manifesté cet hiver. En effet, selon plusieurs sources, le PSG a bouclé les arrivées des Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

Le PSG boucle une double opération à 40M€

Deux transferts importants pour le PSG qui confirme son envie de miser sur la jeunesse. Pour Lucas Beraldo, un montant de 20M€ est évoqué. Très prometteur, le défenseur de São Paulo va donc être imité par un autre talent auriverde en la personne de Gabriel Moscardo. Un dossier similaire puisque le PSG va également dépenser 20M€ (+2M€ de bonus) pour le milieu de Corinthians.

