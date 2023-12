Mercato - OM : C’est terminé pour le transfert d’un champion du monde !

Thomas Bourseau

Les fêtes de Noël arrivent chaque année dans la dernière semaine de préparation du mercato hivernal. À l’OM, la priorité de cette session des transferts semble être claire, à savoir le recrutement d’un latéral gauche. Cependant, un joueur de complément en attaque ne serait pas de refus pour Gennaro Gattuso. L’option Florian Thauvin fait parler dans la presse, mais le dénouement est déjà connu.

Le mercato hivernal approche à grands pas. Le PSG serait en passe de boucler les venues de deux cracks brésiliens en les personnes de Lucas Beraldo (20 ans, Sao Paulo) et Gabriel Moscardo (18 ans, Corinthians). Du côté de l’OM, les dirigeants commenceraient déjà à s’activer en coulisses.

Un latéral gauche et… Florian Thauvin ?

RMC Sport a même confié ces dernières heures que le président Pablo Longoria, en travaillant de concert avec son conseiller sportif Mehdi Benatia, ciblerait le recrutement d’un latéral gauche. L’entraîneur Gennaro Gattuso ne dirait en outre pas non à l’éventuelle venue d’un ailier latéral à l’Olympique de Marseille, de préférence gaucher qui évolue sur le flanc droit de l’attaque. Et selon Foot Mercato, Florian Thauvin serait une possibilité puisque le champion du monde tricolore, qui est passé chez les Tigres de Monterrey et l’Udinese depuis son départ de l’OM en 2021 serait ouvert à l’idée d’un retour à Marseille.

Mercato - OM : Gros dilemme à Marseille, une réponse va bientôt tomber https://t.co/13XIWLemJy pic.twitter.com/pDnXPkngQA — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Pas de discussions pour Thauvin à Marseille ?