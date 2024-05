Deschamps prend une décision incompréhensible avec un joueur du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ l'été dernier, Randal Kolo Muani ne cesse de décevoir cette saison avec le PSG. Et pourtant, il continue d'être sélectionné par Didier Deschamps et devrait même faire partie de la liste pour l'Euro cet été. Une situation que peine à comprendre Laurent Perrin, journaliste du Parisien.

Recruté pour 90M€ l’été dernier, Randal Kolo Muani peine à convaincre au PSG cette saison. Et pourtant, Didier Deschamps continue de lui faire confiance et devrait le convoquer pour l’Euro en Allemagne cet été. Un choix que Laurent Perrin, journaliste au Parisien , ne comprend pas.

Mercato : Il lâche sa réponse au PSG et à l'OM https://t.co/czzZAtwWSa pic.twitter.com/zRka28VIlT — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«On parle beaucoup du PSG, mais il faudra ouvrir le dossier équipe de France»

« Que puis-je répondre à votre analyse ? Je suis en grande partie d'accord avec vous. Sa première année au PSG est un échec. Et pourtant, ses coachs lui font confiance. On parle beaucoup du PSG, mais il faudra ouvrir le dossier équipe de France », écrit-il lors d'un questions/réponses sur le site du Parisien , avant de poursuivre.

«Il sera dans la liste de Deschamps. Comment est-ce possible après une saison pareille?»