PSG : Galtier a choqué Messi, il raconte !

Christophe Galtier a été à la tête de l’effectif du PSG pendant l’intégralité de la saison dernière. Dès le mois de septembre, le technicien français sortait Lionel Messi en plein match de la Ligue des champions face à la Juventus. Une première au Paris Saint-Germain et depuis 8 ans pour Messi. Galtier n’avait pas anticipé la portée de sa décision. Explications.

Lionel Messi n’avait plus été remplacé en Ligue des champions depuis octobre 2014 avec le FC Barcelone. Mais Christophe Galtier n’en a pas prit compte. Ou du moins, n’en savait rien. Entraîneur du PSG pendant la saison 2022/2023, Galtier a pris la décision de remplacer Messi en cours du match de C1 opposant le PSG à la Juventus en septembre 2022 (2-1).

«Un geste prend des proportions internationales, mondiales»

Un simple choix tactique sur le moment, mais qui a pris de grosses proportions de par le statut de star planétaire de Lionel Messi. Pour L’Équipe , Christophe Galtier est revenu sur cet épisode. « Le management est différent. Les échanges se font dans un bureau, en tête à tête. Ils sont très individuels. Avec ce profil de joueurs hors norme, la moindre réaction, le moindre regard, un sourire déplacé, un clin d'oeil ou un geste prend des proportions internationales, mondiales. Un exemple : lors de notre premier match de Ligue des champions devant la Juve (2-1, le 6 septembre 2022), on gagne et je sens qu'il faut sortir Leo Messi en fin de match, non pas pour améliorer qui ou quoi que ce soit mais pour le protéger sur le plan physique ».

«Tout le monde m'a informé que c'était la première fois que Messi sortait dans un match de Ligue des champions»