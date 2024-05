Mercato : Le PSG annonce une signature, Barcelone enrage

Thibault Morlain

Ce jeudi soir, le PSG a officialisé une signature importante... pour sa section féminine. En effet, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat de Sakina Karchaoui. L'internationale française va donc poursuivre son aventure à Paris, étant désormais liée jusqu'en 2028. Karchaoui a ainsi choisi de rester au PSG, elle qui a réfléchi à l'idée de rejoindre le FC Barcelone.

Cadre de l'équipe féminine du PSG, Sakina Karchaoui était face à un choix important ces dernières semaines. En effet, l'internationale française devait se décider pour son avenir. Prolonger à Paris ? Ne pas prolonger ? La tentation d'un départ était présente pour Karchaoui, elle qui était notamment dans le viseur du FC Barcelone, aujourd'hui l'un des meilleurs clubs en Europe. La décision a finalement été prise par Sakina Karchaoui et ce jeudi, le PSG a officialisé la prolongation de sa joueuse, qui a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028.



Sakina Karchaoui prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en 2028



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Sakina Karchaoui pour quatre années supplémentaires. L’internationale française est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2028. pic.twitter.com/QQTuStrGTi — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 2, 2024

« À la fin, il y a eu une hésitation concernant Barcelone »

Entre le PSG et le FC Barcelone, la balance a donc penché en faveur du club de la capitale. Pour L'Equipe , Sakina Karchaoui a d'ailleurs raconté les coulisses de son choix et son hésitation pour rejoindre les Blaugrana, confiant alors : « Il y a eu des propositions des plus gros clubs d'Europe. J'en ai eu aussi venant des États-Unis. Je devais avoir une très bonne réflexion et faire le bon choix. J'ai pesé le pour et le contre. À la fin, il y a eu une hésitation concernant Barcelone car c'est plus proche de ma famille. Finalement, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter le PSG. C'était inenvisageable, il fallait que je reste ici car c'est vraiment une seconde famille ».

