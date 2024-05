Le PSG a bouclé un transfert «complétement fou»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 90M€ dans les dernières secondes du mercato afin de recruter Randal Kolo Muani. Un transfert qui intrigue quelques mois plus tard compte tenu des prestations de l'international français. «C'est complétement fou», s'étonne même le journaliste Laurent Perrin au sujet du transfert de l'ancien Nantais.

Dans les ultimes secondes du précédent mercato estival, le PSG a fini par boucler le transfert de Randal Kolo Muani, recruté pour 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Un recrutement d'abord salué avant de sérieusement poser question. Et pour cause, l'ancien Nantais enchaîne les prestations délicates comme le souligne Laurent Perrin, journaliste du Parisien , qui ne comprend toujours pas ce transfert.

«90 millions d'euros ! C'est complètement fou»

« Oui, il peut, personne ne le retiendra. Mais personne ne l'achètera au prix auquel Paris l'a acquis. 90 millions d'euros ! C'est complètement fou quand on y pense. Une bonne idée de Nasser, à laquelle Luis Campos était opposé, il faut le rappeler. Quel accident industriel. Bref… Paris ne pourra pas le vendre et peut essayer de le prêter pour qu'il retrouve confiance et relance sa carrière. Il ne peut pas se permettre une deuxième saison comme celle-ci », écrit le journaliste dans un chat organisé sur le site du Parisien , avant d'évoquer la présence de Randal Kolo Muani en équipe de France.

«Sa première année au PSG est un échec»