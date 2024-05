Mbappé - Neymar - Messi : Galtier dénonce une fake news !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été associé à Neymar et à Lionel Messi pendant six et deux ans au PSG. Ce qui aurait pu créer bien des problèmes de management pour Christophe Galtier la saison dernière au vu de leurs statuts respectifs. L’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain a démenti toute explosion d’egos.

Certes, cela n’aura duré que deux saisons. Néanmoins, comme le FC Barcelone avec sa MSN (Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar) entre 2014 et 2017, le PSG a lui aussi eu le droit d’avoir son trio d’attaque de stars.

Une guerre d’egos au PSG avec la MNM ?

À l’arrivée de Lionel Messi à l’été 2021 de Barcelone, le Paris Saint-Germain a pu l’associer à Neymar et Kylian Mbappé déjà ensemble depuis 2017 à Paris. De quoi créer des problèmes de gestion pour Christophe Galtier ? Entraîneur du PSG pendant la saison 2022/2023, l’ex-coach de l’ASSE et du LOSC a tenu à démentir une idée reçue au sujet de Messi, Neymar, Mbappé ou encore sur les joueurs de leurs calibres.

Luis Enrique - PSG : Un conflit éclate en interne https://t.co/lR1eleboZA pic.twitter.com/XeOnNBQXef — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«Faux. Ce sont des gens normaux, simples, accessibles, pros et dans l’échange»