Départ de Mbappé - PSG : Le vestiaire du Real Madrid réagit !

Alors que le Real Madrid sortait d'un match éprouvant face au Bayern Munich mardi soir (2-2), les joueurs espagnols ont été questionnés sur l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé. Sans surprise, ils ont esquivé les interrogations sur l'international français de 25 ans. Mais ces derniers jours, Antonio Rüdiger, par exemple, s'est montré plus bavard.

Ces derniers jours, la Ligue des champions a monopolisé l'actualité sportive. Encore en course, le PSG a la possibilité de remporter sa première C1. Mais sur sa route pourrait se dresser le Real Madrid. Ironie de l'histoire, le club espagnol devrait être le prochain club de Kylian Mbappé. L'opération n'a pas encore été officialisée, mais le suspense s'est envolé, il y a plusieurs semaines, dans ce dossier.

Le Real Madrid esquive les questions sur Mbappé

Même si l'arrivée de Mbappé est en très bonne voie, les joueurs du Real Madrid refusent de la commenter. « Associer Mbappé, Vinicius et Bellingham ? C’est le futur, ils ne seront pas ensemble pour le match retour. Donc ce n’est pas mon problème » a, par exemple, lâché Toni Kroos après le match nul de son équipe face au Bayern Munich. Entraîneur du club espagnol, Carlo Ancelotti n'a pas voulu, non plus, s'attarder sur ce sujet : « Oui, oui, c’est un bon joueur ». Jude Bellingham a tenu des propos similaires avant la rencontre. « C’est un bon joueur, il n’y a pas besoin d’en dire plus. » avait-il déclaré.

Rüdiger lui promet un avenir brillant