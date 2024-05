Zidane arrive à l’OM, une date est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane à l'OM ? Selon les informations de Thibaud Vézirian et de France-Bleu, les supporters marseillais peuvent rêver d'un dénouement positif. Le champion du monde 1998 aurait déjà trouvé un accord avec l'Arabie Saoudite, pressentie pour remplacer Frank McCourt à la tête de l'OM. La cession pourrait être officialisée avant le début de la prochaine saison.

Décrié sur les réseaux sociaux, Thibaud Vézirian ne change pas de position. Selon le journaliste, l'OM est sur le point de changer de propriétaire et il en veut pour preuve les statuts du groupe McCourt Europe datés du 18 avril dernier. Dans ce document, on peut apercevoir qu'un groupe d'associés aurait pris le contrôle de l'entité, propriétaire de l'OM en France.

Un consortium international est annoncé à l'OM

« J’en ai parlé à de vrais experts, ils ont étudié les documents. On est passé d'un associé unique, Frank McCourt, à un pacte d’associés et ces associés ont le pouvoir de révoquer Frank McCourt (…) On apprend plusieurs choses. On est passé d’un associé unique, McCourt, à un pacte d’associés, qui ont désormais le pouvoir de révoquer, licencier McCourt au sein de McCourt Europe. Il y a eu aussi une augmentation du capital décidée le 15 mars. Là, publiquement et concrètement via des actes du 18 avril, vous avez ce qui annonce l’arrivée de nouveaux actionnaires » a-t-il confié. Selon lui, cela laisse présager l'arrivée de nouveaux investisseurs, notamment saoudiens. Ceux-ci devrait prendre place au sein d'un consortium international.

Une officialisation durant l'été ?