Vente OM : «C’est conclu», un accord est annoncé avec l’Arabie Saoudite

La vente de l'OM pourrait bien devenir une réalité si l'on en croit les informations de Thibaud Vézirian. Selon le journaliste, Frank McCourt a conclu un deal avec plusieurs investisseurs étrangers, notamment saoudiens. Documents à la main, il a tenté de prouver cette opération lors de l'un de ses lives sur Twitch.

Lancé en 2020, le feuilleton lié à la vente de l'OM continue de faire parler. Certains journalistes comme Thibaud Vézirian n'hésitent pas à remettre, régulièrement, une pièce dans la machine. Ce lundi, ce dernier a encore pris la parole pour annoncer le départ imminent de Frank McCourt.

Pour Vézirian, le deal est conclu

« Pour officialiser le deal qui est acté, conclu, il faut qu’en France des choses évoluent dans le domaine juridique. Je pensais qu’il le ferait dans les derniers instants, ils l’ont fait avant. Qui sont les nouveaux actionnaires ? Ce sont normalement le consortium annoncé avec l’Arabie Saoudite. Dans la foulée, il devrait y avoir le rachat du stade Vélodrome » a confié le journaliste. Pour confirmer ces propos, Vézirian s'est appuyé sur un document datant du 18 avril. Dans celui-ci, on peut remarquer que les statuts du groupe McCourt Europe, propriétaire de l'OM en France, ont changé.

La mèche est vendue