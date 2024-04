L’OM laisse filer un «joueur de classe mondiale» !

Benjamin Labrousse

Ancienne gloire de l’OM, Dimitri Payet a quitté le club phocéen l’été dernier. S’il reste lié à Marseille malgré son départ vers Vasco de Gama au Brésil, l’ancien international Français a ébloui tout le monde lors de ses passages en Ligue 1. Pour Bafétimbi Gomis, Payet était un joueur de classe mondiale.

L’OM connaît une saison particulière. Malgré l’accession des Phocéens pour le dernier carré de la Ligue Europa, Marseille est à la peine en championnat. Le mercato ambitieux réalisé par la direction l’été dernier ne s’est pas avéré payant. Surtout, avec le départ de Dimitri Payet, l’OM manque clairement d’un maître à jouer.

Payet manque à l’OM

Passé par l’OM entre 2013 et 2015 puis entre 2017 et 2023, le meneur de jeu marseillais a décidé de quitter le club olympien à l’âge de 36 ans. Désormais, Payet connaît une fin de carrière palpitante du côté de Vasco de Gama au Brésil. Mais pour Bafétimbi Gomis, l’ex-international Français aurait dû aller encore plus haut.

« Il fait une grande carrière, mais il aurait dû être au niveau de De Bruyne »