Snobé par l’OM, il se lâche

L'OM a fait le plein de confiance avant de défier l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa jeudi prochain. A domicile, le club marseillais s'est imposé face au RC Lens ce dimanche (2-1). Entré en cours de seconde période, Jean Onana s'est exprimé après le coup de sifflet final sur plusieurs sujets, notamment sur le choix de l'OM de ne pas l'inscrire sur la liste UEFA cette saison.

L'OM reste en course pour arracher une qualification européenne. Grâce à sa victoire face au RC Lens ce dimanche soir, le club marseillais conserve sa septième place et recolle à deux points de son adversaire du soir. Il ne reste plus que trois journées aux hommes de Jean-Louis Gasset pour empocher le maximum de points. En cas d'échec en Ligue 1, l'OM pourrait toujours tenter de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions en remportant la Ligue Europa. Tombeur du Benfica en quart de finale, le club phocéen a rendez-vous avec l'Atalanta Bergame jeudi.

Jean Onana prend son mal en patience

Une rencontre que ne pourra disputer Jean Onana. A l'instar d'Ulisses Garcia, la recrue hivernale n'a pas été inscrite sur la liste UEFA par l'OM. En zone mixte, le milieu défensif a détaillé son programme pour les prochains jours. « Comment aider l’équipe ? En m'impliquant à l'entraînement dans les jours à venir pour motiver les gars. Ensuite, chacun connaît son rôle et ce qu'il faut faire » a déclaré Onana face aux journalistes.

« C'est un peu difficile »