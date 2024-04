OM : Longoria lâche un gros coup de pression

Arnaud De Kanel

L'OM affronte le RC Lens ce dimanche soir en clôture de la 31ème journée de Ligue 1. Une dernière répétition pour les Phocéens avant de recevoir l'Atalanta Bergame jeudi en demi finale de Ligue Europa. A moins d'une semaine du choc, Pablo Longoria a mis la pression à son vestiaire, rappelant l'importance de cette rencontre.

Le rendez-vous le plus important de la saison approche pour l'OM. Jeudi, les hommes de Jean-Louis Gasset défieront l'Atalanta Bergame dans l'espoir de décrocher leur ticket pour la finale de la Ligue Europa. Pablo Longoria affiche de grandes ambitions et il a lâché un coup de pression à ses joueurs ce dimanche pour Téléfoot .

«Tu sens la connexion»

« L'Europe, c'est dans l'ADN du club. Tout le monde ne parle que de ça dans la ville. Même quand j'ai fait des déplacements, à mon retour à l'aéroport, tout le monde que je voyais, je leur disais : "On va le faire !" Et tu sens la connexion des gens et l'espoir avec les compétitions européennes », a déclaré le président de l'OM, avant de poursuivre.

«Il faut que tout le monde soit conscient de l'importance du match»