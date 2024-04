Mercato : Il boucle son transfert au RC Lens grâce à l’OM !

Hugo Chirossel

Passé par Le Havre, l’OM et Caen, Brice Samba a fait son retour en France il y a presque deux ans, où il s’est engagé en faveur du RC Lens. L’international français est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Nottingham Forest pour rejoindre les Sang et Or, lui qui avait été impressionné par une de leur victoire sur la pelouse de Marseille.

Après avoir obtenu la montée en Premier League avec Nottingham Forest, Brice Samba a décidé de revenir en France lors de l’été 2022. Le gardien âgé de 30 ans s’est engagé en faveur du RC Lens, qui a dépensé environ 5M€ pour s’attacher ses services. S’il avait d’autres propositions, en Premier League, l’international français (3 sélections), a notamment été motivé par une victoire des Sang et Or sur la pelouse de l’un de ses anciens clubs, l’OM.

« C’était un match incroyable et je me suis dit : “C’est quoi cette équipe de Lens ?” »

« J’avais regardé un match aussi cette saison-là de Marseille-Lens. Je crois que Lens gagne 3-2 au Vélodrome, j’avais regardé ce match-là par hasard, puisque je suivais les matchs de l’OM encore beaucoup à cette période. Quand l’OM jouait avec Sampaoli ? Surement, je pense, je ne m’en rappelle plus honnêtement. C’était un match incroyable et je me suis dit : “C’est quoi cette équipe de Lens ?” », a confié Brice Samba, dans un entretien accordé à Winamax FC . « J’avais regardé le match à ce moment-là, après j’avais oublié. Et du coup quand mon agent m’apprend l’intérêt de Lens, moi j’étais tellement focus dans mon projet de monter, je lui dis écoute, ne me parle de rien, de tous les intérêts, parce que je savais que j’avais beaucoup d’intérêts, en Premier League aussi, parce que j’avais vraiment fait une grosse, grosse saison. Je lui dis : “Ne m'embrouille pas mon cerveau, moi j’ai une mission c’est de monter avec Nottingham, et ensuite on verra” . »

« J’ai cette étincelle qui me dit :”Il faut que j’aille là-bas” »