Mercato : Drogba a provoqué un transfert à l’OM

Sous contrat avec l'OGC Nice, Jérémie Boga a passé en revue la première partie de sa carrière lors d'un entretien accordé à Eurosport. L'international ivoirien est, notamment, revenu sur son départ de l'OM à l'âge de 11 ans. Légende du club marseillais, Didier Drogba n'est pas étranger à sa décision.

Aujourd'hui à l'OGC Nice, Jérémie Boga aurait pu évoluer à quelques kilomètres vers l'Ouest, du côté de Marseille. Né au sein de la cité phocéenne il y a 27 ans, l'ailier avait rejoint l'OM chez les jeunes avant de très vite traverser la Manche. Dès 11 ans, Boga rejoignait Chelsea. Pour quelles raisons ? Lors d'un entretien accordé à Eurosport ce dimanche, l'international ivoirien a évoqué l'influence de Didier Drogba.

Boga raconte son départ de l'OM

« Il y a plusieurs explications. Didier Drogba est la première des raisons pour laquelle je suis allé à Chelsea, c'était un modèle pour tous les jeunes Ivoiriens. Son parcours m’a inspiré et m'a motivé. Après avoir fait les essais là-bas, avoir vu les infrastructures, leur mentalité et leur projet pour moi, toute ma famille a été conquise, surtout moi. C'est pour ça qu'on a pris cette décision de partir si tôt » a confié Boga. Malheureusement pour lui, son aventure chez les Blues s'est révélé être un échec. Le joueur n'aura disputé que 18 minutes en Premier League. Mais il ne regrette aucunement son choix.

Boga ne regrette pas sa décision