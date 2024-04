Mercato - PSG : Après Dembélé, Barcelone va se venger ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone, et ce, en levant sa clause à 50M€. Alors que l'attaquant français lui a joué un sale tour en quart de finale de la Ligue des Champions, le Barça compterait se venger avec Frenkie de Jong. En effet, Xavi a sorti les barbelés pour ne pas voir son milieu de terrain rejoindre Ousmane Dembélé au PSG.

Ousmane Dembélé a écoeuré le FC Barcelone à plusieurs reprises ces derniers mois. D'une part, l'attaquant français a quitté le Barça pour rejoindre le PSG lors du dernier mercato estival. Le club de la capitale ayant levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé. D'autre part, le nouveau numéro 10 du PSG a été l'un des grands artisans de l'élimination des Blaugrana en quart de finale de la Ligue des Champions. En effet, Ousmane Dembélé a inscrit deux buts décisifs lors de la double confrontation entre l'écurie rouge et bleu et le FC Barcelone. D'ailleurs, l'ailier droit de 26 ans a célébré ses réalisations ouvertement.

Le PSG s'intéresse à Frenkie de Jong

Pour ne pas arranger les affaires du FC Barcelone, le PSG en pincerait pour Frenkie de Jong. Mais après avoir vu Neymar, Lionel Messi et Ousmane Dembélé migrer vers le Parc des Princes, le Barça refuse de laisser filer son milieu de terrain néerlandais.

«C'est un joueur fondamental, très important pour moi»