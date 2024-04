Mercato : Le clone de Zaïre-Emery va signer au PSG ?

Alexis Brunet

Le PSG semble avoir appris de ses erreurs, et a décidé de donner plus de chances aux jeunes joueurs issus du centre de formation. Dans ce sens, Senny Mayulu, qui a déjà fait ses premiers pas en équipe première devrait bientôt signer son premier contrat professionnel avec Paris. Le club de la capitale verrouillera alors un joueur promis à un bel avenir, car selon Warren Zaïre-Emery, Mayulu est tout simplement le même que lui.

Samedi soir, le PSG recevait Le Havre en Ligue 1. Mais avant le début du match, le club de la capitale avait réservé une belle surprise à ses supporters. Le champion de France a annoncé la prolongation de Warren Zaïre-Emery, objectif principal des dirigeants parisiens. Le milieu de terrain a ainsi pris la pose au milieu du Parc des princes en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi, avec un maillot floqué 2029. Mais d'après les informations de RMC Sport , le Parisien aurait finalement prolongé jusqu'en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Mayulu le prochain ?

Après Warren Zaïre-Emery l'avenir d'un autre titi pourrait s'inscrire pour longtemps à Paris. En effet, toujours d'après RMC Sport , le PSG pourrait annoncer prochainement la signature du premier contrat professionnel de Senny Mayulu. Le dossier pourrait être bouclé dans le courant du mois de mai, mais aucune annonce ne devrait intervenir avant la double confrontation face au Borussia Dortmund.

Mayulu est le clone de Zaïre-Emery