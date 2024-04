Transferts : Le PSG va perdre trois joueurs, cette recrue peut déjà jubiler ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico vont quitter le PSG librement et gratuitement cet été s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Une situation qui profiterait à Arnau Tenas. Dans un tel scénario, l'ancien gardien du FC Barcelone n'aurait plus aucun concurrent pour la place de gardien numéro 2 de Luis Enrique.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin, à moins d'un énorme retournement de situation. Dans la même situation que la star du PSG, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico se dirigent également vers un départ à 0€ cet été.

Navas, Letellier et Rico sur le départ ?

Engagés jusqu'au 30 juin, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico vont quitter le PSG librement et gratuitement cet été s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Arrivé l'été dernier à Paris, Arnau Tenas sera le grand gagnant de cette situation si ces trois gardiens venaient à prendre le large à l'intersaison.

Tenas, la doublure de Donnarumma en 2024-2025 ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Arnau Tenas deviendra le seul postulant pour la place de gardien numéro 2 du PSG en cas de départ à 0€ de Keylor Navas, Alexandre Letellier et de Sergio Rico le 1er juillet. L'ancien joueur du FC Barcelone est donc bien parti pour devenir la nouvelle doublure de Gianluigi Donnarumma à Paris.