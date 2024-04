Mercato - PSG : Un transfert à 58M€ est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Bernardo Silva est l'un des profils surveillés par le PSG dans l'optique du prochain mercato estival. Le milieu de terrain portugais devrait changer d'air à l'issue de cette saison et va devoir trancher entre de nombreux prétendants. Mais pour connaître le fin mot de l'histoire, il faudra faire preuve de patience.

Bernardo Silva pourrait bien être le chaînon manquant au milieu de terrain. Le PSG recherche un troisième homme pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery dans l'entrejeu. Et l'expérimenté portugais présente le profil parfait pour renforcer le club parisien. Luis Campos ne s'y est pas trompé et a très vite lancé ce dossier comme l'a annoncé le 10Sport.com. Après une première tentative durant l'été 2023, le conseiller sportif du PSG devrait obtenir une nouvelle chance puisque Bernardo Silva aurait pris la décision de quitter Manchester City à la fin de la saison.

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Bernardo Silva et Manchester City, c'est bientôt terminé

« Le nom de Bernardo Silva revient sans cesse dans les rumeurs de transfert de la presse, certains médias affirmant qu'il a déjà décidé de quitter Manchester City cet été. D'après ce que j'ai compris, la possibilité pour le joueur de quitter Manchester City est réaliste, oui ; mais aucune communication n'est encore parvenue au club, Bernardo voulant se concentrer sur les derniers matchs » a confirmé Fabrizio Romano pour Caught Offside.

Tout est encore possible dans ce dossier