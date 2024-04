PSG : Un transfert à 58M€ relancé par une promesse ?

Pierrick Levallet

Comme l'été dernier, le PSG devrait encore être actif cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant du lourd. Dans cette optique, les dirigeants parisiens continueraient de suivre Bernardo Silva. D'ailleurs, une promesse pourrait relancer le transfert du milieu offensif de Manchester City.

Si Kylian Mbappé monopolise l’attention sur le mercato, le PSG s’occupe d’autres dossiers sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite compenser le départ libre à venir de la star de 25 ans et aurait donc l’intention de recruter du lourd en attaque. Si un nouvel attaquant est ciblé, Luis Campos voudrait également fournir une nouvelle option à Luis Enrique au milieu de terrain.

Le PSG et le Barça s'arrachent Bernardo Silva

Et dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait un nom en tête. Si Le10Sport.com vous a révélé qu’il n’était plus une priorité, Bernardo Silva serait toujours suivi par le club de la capitale. Le FC Barcelone serait également sur le coup. D’ailleurs, une promesse pourrait totalement relancer le transfert de l’ancien de l’AS Monaco.

Manchester City s'est engagé auprès de lui