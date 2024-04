OM : Coup de tonnerre à l'étranger, la succession de Gasset est relancée !

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un nouvel entraineur pour la saison prochaine, l'OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com le 10 avril dernier. Cependant, Pablo Longoria et Medhi Benatia explorent d'autres pistes dont celle menant à Sergio Conceição. Et avec l'élection d'André Villas-Boas à la tête du FC Porto, l'avenir du coach portugais est totalement relancé.

C'est une page longue de 42 ans qui se tourne. Président le plus titré de l'histoire du football (69 titres), Pinto da Costa n'est plus à la tête du FC Porto depuis samedi soir et sa défaite aux élections face à André Villas-Boas. L'ancien coach de l'OM devrait donc trancher très rapidement sur l'épineux cas de l'entraineur, ce qui pourrait avoir des répercussions jusque dans le sud de la France, à Marseille.

Villas-Boas peut virer Conceição

Prolongé jusqu'en 2028 juste avant les élections, Sergio Conceição n'est plus en odeur de sainteté au FC Porto suite à la victoire d'André Villas-Boas. L'ancien coach de l'OM pourrait décider de démarrer un nouveau cycle en ramenant un nouvel entraineur sur le banc des Dragons . Comme convenu, une clause existe dans le nouveau bail signé par Conceição et elle permet à Villas-Boas de licencier gratuitement son entraineur s'il le désire. Cela pourrait profiter à l'OM.

Une aubaine pour l'OM ?