Transfert au PSG : Le joyau du Real Madrid lâche sa réponse !

Nouvelle pépite du Real Madrid cette saison, Raul Asencio a marqué des points auprès de son club et de nombreux observateurs en Europe. Le jeune défenseur a fait ses débuts professionnels en remplaçant les nombreux blessés et il réalise de belles performances sur le terrain qui jouent en sa faveur pour son mercato. Dans le viseur du PSG, il a été plutôt clair sur ses intentions.

A 22 ans, Raul Asencio est incontestablement la belle révélation de la saison côté Real Madrid. Le jeune Espagnol a vu sa valeur augmenter ces dernières semaines et il se montre de plus en plus utile dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Le PSG a fait savoir son intérêt pour le défenseur mais il faudra beaucoup cravacher pour réussir à valider ce transfert.

Asencio dans le viseur du PSG

D'après les informations de Relevo, Raul Asencio est un profil convoité par le PSG pour un transfert l'été prochain. Le jeune défenseur a une clause libératoire de 50M€ qu'il faudra faire voler en éclats mais visiblement la tâche s'annonce compliquée. Le joueur aurait déjà fait savoir qu'un départ du Real Madrid n'est pas prévu car il est très attaché au club madrilène et à son projet.

Le Real Madrid veut garder sa pépite

De son côté, le Real Madrid semble être sur la même longueur d'onde puisque les dirigeants envisagent déjà de prolonger son contrat qui va pour le moment jusqu'en juin 2026. A Madrid, on compte sur Raul Asencio pour être un solide défenseur dans la lignée d'un Sergio Ramos notamment.