Mercato - OM : Déjà un problème avec le futur entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grande priorité de l'OM pour venir succéder à Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur cet été, Paulo Fonseca semble donc tenir la corde. Eric Di Meco valide cette piste menant à l'actuel technicien portugais du LOSC, mais l'ancien défenseur emblématique de l'OM note toutefois un souci avec Fonseca.

Ce n'est plus un secret, l'OM changera d'entraîneur en fin de saison puisque Jean-Louis Gasset avait été nommé pour un simple intérim en février dernier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du club phocéen insiste fort pour convaincre Paulo Fonseca, et cette piste a ensuite été confirmée un peu partout dans la presse. En fin de contrat avec le LOSC, l'entraîneur portugais semble déjà faire l'unanimité chez les observateurs et notamment chez Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM.

« Fonseca, je signe des deux mains tout de suite »

Vendredi, sur les ondes de RMC Sport , il s'est d'ailleurs enflammé à l'idée de voir débarquer Paulo Fonseca à l'OM : « Si c’est lui qui vient, je signe des deux mains tout de suite. Je vais le chercher à Lille pour qu’il ne se perde pas à l’aéroport. On ne sait jamais, au cas où il se perdrait et qu’il aille dans un autre club, ça peut arriver. Il connaît le championnat français, a déjà été confronté au haut niveau, et il est promis à un grand avenir », assure Di Meco, qui note toutefois un problème avec le technicien portugais.

Pas assez d'arguments pour l'OM ?