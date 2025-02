«Une machine» : L'énorme coup du PSG sur le mercato !

Alexis Brunet

Lors de l’été 2024, le PSG voulait à tout prix recruter Désiré Doué, qui brillait en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais. Le club de la capitale était en concurrence avec le Bayern Munich notamment et il a réussi à remporter la mise avec un chèque de 50M€. Un vrai bon coup pour les Parisiens, car le Français est décrit comme une véritable machine.

De plus en plus, le PSG apprécie piocher en Ligue 1 pour consolider son secteur offensif. À l’été 2023, le club de la capitale était par exemple allé chiper Bradley Barcola à l’OL contre environ 50M€. Seulement un an plus tard, les dirigeants parisiens ont dépensé une somme semblable pour faire venir l’ancien joueur du Stade Rennais, Désiré Doué.

Désiré Doué plaît beaucoup à Luis Enrique

Désiré Doué a donc fait le grand saut l’été dernier et aujourd’hui, on peut dire que cela est une réussite. Le Français a eu du mal au début, mais il semble enfin lancé et Luis Enrique lui fait beaucoup confiance. L’entraîneur du PSG apprécie sa polyvalence et sa qualité technique et il n’hésite pas à le faire jouer au milieu de terrain, en position d’ailier ou bien en faux numéro neuf.

« C'est un athlète rare »

Désiré Doué impressionne depuis son plus jeune âge et certains observateurs lui trouvent d’immenses qualités. C’est notamment le cas de José Alcocer, son ex-sélectionneur en équipe de France de jeunes, interrogé par L’Équipe. « C'est un athlète rare, une machine. Désiré est très complet. Il est rapide, capable de répéter les efforts, il est puissant. C'est un mélange assez incroyable. » Le joueur du PSG appréciera.