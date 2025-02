OM : Un pactole promis en Angleterre ?

Arnaud De Kanel

Luis Henrique s’affirme désormais comme un atout offensif majeur. L’attaquant brésilien, plus épanoui que jamais sous le maillot olympien, semble avoir franchi un cap cette saison. Longtemps considéré comme un espoir prometteur mais en manque de régularité, le jeune ailier de 22 ans a su rebondir et s’imposer dans le collectif marseillais. La Premier League serait à ses pieds.

Luis Henrique est en train de signer sa meilleure saison sous les couleurs de l'OM. Alors que la seconde moitié de l’exercice vient tout juste de débuter, l’ailier brésilien affiche des statistiques en nette progression, confirmant ainsi la confiance placée en lui par Roberto De Zerbi. Revenu l’été dernier après un prêt à Botafogo, le joueur de 23 ans n’a pas tardé à se rendre indispensable dans le collectif marseillais. Son impact sur le terrain ne passe d’ailleurs pas inaperçu. De l’autre côté de la Manche, plusieurs clubs de Premier League auraient déjà pris des renseignements sur sa situation, intrigués par son potentiel et sa montée en puissance.

La Premier League s'arrache Henrique !

Selon le journaliste Graeme Bailey, pas moins de trois clubs anglais seraient intéressés par Luis Henrique. En effet, Everton, Nottingham Forest et Newcastle auraient des vues sur le joueur de l'OM. Le club phocéen peut se mettre à rêver d'un gros chèque.

Un gros chèque attendu

Les clubs de Premier League ont des moyens colossaux. Et s'ils sont en plus de cela en concurrence sur un dossier, ils n'hésitent pas à augmenter leur offre. L'OM pourrait en profiter, d'autant plus que le Brésilien se sent bien à Marseille et qu'il faudra se montrer persuasif pour le voir partir. Actuellement valorisé à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de João Pessoa a de grandes chances de devenir la meilleure vente de l'OM dans les prochains mois. Et l'Angleterre n'y sera pas innocente...