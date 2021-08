Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Un club contre-attaque Naples pour Boga !

Publié le 11 août 2021 à 15h52 par Alexis Bernard mis à jour le 11 août 2021 à 15h54

Si Naples a pris les commandes du dossier Boga ces derniers jours, un club italien vient de passer à l’offensive pour répondre du tac au tac.

Nouveau rebondissement dans le dossier Jérémie Boga. Comme révélé par le10sport.com , depuis quelques jours, Naples a clairement pris les devants. Le club napolitain semblait même en capacité de plier le deal au regard des discussions tenues avec le joueur comme avec Sassuolo. Mais ces dernières heures, un club vient de contre-attaquer.

L’Atalanta d’accord pour mettre 30 ?