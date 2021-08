Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Fabregas donne déjà rendez-vous à Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 15h25 par A.D.

Ce mardi soir, le PSG a officialisé l'arrivée de Lionel Messi. Ancien coéquipier de La Pulga du côté du FC Barcelone, Cesc Fabregas a fait clairement savoir qu'il était impatient de l'affronter avec l'AS Monaco.