Mercato - PSG : Les premières minutes de Lionel Messi au Parc des Princes !

Foot - Mercato - PSG

Annoncé officiellement par le PSG ce mardi soir, Lionel Messi a été présenté ce mercredi matin devant la presse. Dans la foulée, La Pulga a joué ses premières minutes au Parc des Princes... avec ses enfants.

Ce mardi soir, le PSG a officialisé une signature légendaire : Lionel Messi. Fier d'avoir recruté La Pulga , Nasser Al-Khelaïfi l'a présenté ce mercredi matin au Parc des Princes. Dans la foulée, Lionel Messi a joué ses premières minutes dans l'enceinte du PSG, mais avec ses enfants. Alors qu'il n'a pas encore repris l'entrainement depuis son sacre à la Copa America, l'ancien capitaine du Barça devra encore attendre avant de jouer au Parc avec ses nouveaux coéquipiers.





Messi and his boys balling on the Parc des Princes pitch



(via antonelaroccuzzo/IG) pic.twitter.com/KiPs80qoP4