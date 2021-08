Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, fair-play financier… La grosse mise au point d’Al-Khelaïfi !

Publié le 11 août 2021 à 13h30 par T.M.

Avec l’arrivée de Lionel Messi, le PSG frappe donc un énorme coup. Mais cela ne passe pas inaperçu en Europe et cette opération suscite notamment de questions concernant le fair-play financier. Forcément, à l’occasion de la présentation de Messi, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas échappé à cette question.

Pour le PSG, l’arrivée de Lionel Messi est exceptionnelle, notamment car le club de la capitale n’a pas eu à dépenser la moindre indemnité de transfert. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’Argentin ne coûtera rien aux Parisiens. En effet, pour convaincre Messi, le PSG lui aurait promis une prime à la signature de 25M€ et comme le10sport.com a pu vous le révéler, le sextuple Ballon d’Or a signé un contrat de 2 ans avec une 3ème année en option avec à la clé un salaire annuel de 25M€. Les sommes sont folles et à cela, il faut également ajouter les derniers mouvements du PSG avec la prolongation de Neymar, ainsi que les arrivées, bien que libres, de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, ainsi que le transfert d’Achraf Hakimi, acheté pour 70M€ à l’Inter Milan. En cette période économique compliquée, forcément, cela pose des questions, notamment par rapport au fair-play financier. Comment le PSG peut-il réaliser de telles opérations, notamment avec Lionel Messi, tout en respectant les règles ? A ce sujet, Nasser Al-Khelaïfi a pris un malin plaisir à répondre.

« On a respecté les règles »