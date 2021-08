Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria.. Lionel Messi dévoile les coulisses de son arrivée !

Publié le 11 août 2021 à 12h00 par La rédaction

Lionel Messi a officiellement été présenté comme un joueur du Paris Saint-Germain ce mercredi. Après une arrivée marquée par de nombreux rebondissements, l'Argentin a révélé que certains membres de l'effectif parisien ont influencé sa venue au PSG.

Lionel Messi est bel est bien devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Après avoir signé son contrat mardi, l'Argentin a été présenté à la presse et au monde entier ce mercredi par le PSG. Aux côtés du président Nasser al-Khelaïfi, Lionel Messi a donc vécu pour la première fois de sa carrière une conférence de présentation dans un nouveau club, lui qui évoluait depuis 21 ans au Barça. La Pulga en a profité pour dévoiler les coulisses de son arrivée au PSG.

« J’ai eu des contacts avec certains du vestiaire et cela a joué un rôle »