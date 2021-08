Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme promesse de Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 11 août 2021 à 11h15 par T.M.

Ce mardi, Lionel Messi s’est engagé avec le PSG jusqu’en 2023, plus une année en option. Mais pas sûr que celle-ci soit levée…

Cela semblait impossible d’imaginer un jour cela et pourtant. Désormais, Lionel Messi est un joueur du PSG et le plaisir va durer un certain temps. En effet, La Pulga a paraphé un contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale et une année supplémentaire en option est également présente dans ce bail. On pourrait donc voir Messi sur la pelouse du Parc des Princes jusqu’en 2024. Mais c’est bien en 2023 avec le sextuple Ballon d’Or pourrait changer d’air. Tout serait en tout cas prévu pour son avenir avec le PSG.

Direction la MLS après le PSG ?