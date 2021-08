Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris n’a jamais douté pour Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG a officialisé la venue de Lionel Messi ce mardi, le club de la capitale n’aurait jamais craint la moindre concurrence dans le dossier.

C’est officiel depuis ce mardi soir, Lionel Messi est un joueur du PSG. L’international argentin a paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu’au 30 juin 2023, assorti d’une année supplémentaire optionnelle et d’un salaire estimé à 25 M€/an net hors bonus (35 M€/an bonus compris). À Paris, l’ancien attaquant du FC Barcelone portera le numéro 30 et aura donc l’occasion de former un magnifique trio avec Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG ne craignait pas la concurrence pour Messi !