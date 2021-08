Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé poussé vers la sortie par Messi ? La réponse !

Publié le 11 août 2021 à 9h10 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi s'est engagé officiellement en faveur du PSG ce mardi soir. Alors que La Pulga va porter les couleurs de Paris lors des deux prochaines saisons, Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cet été. Malgré la signature de Lionel Messi, le PSG voudrait à tout prix conserver son numéro 7.

Le PSG a réalisé un coup XXL ce mardi soir. Alors que Lionel Messi n'avait plus aucune chance de prolonger avec le FC Barcelone, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont profité de la situation pour s'offrir ses services ce mardi soir. Grâce à une offre de contrat de 25M€ net annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les dirigeants du PSG sont parvenus à convaincre Lionel Messi de jouer les deux prochaines saisons minimum au Parc des Princes. Mais qu'en est-il de Kylian Mbappé ?

Le PSG bloque toujours Kylian Mbappé