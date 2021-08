Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG attend la réponse de Messi !

Publié le 6 août 2021 à 16h40 par Alexis Bernard mis à jour le 6 août 2021 à 16h42

Selon nos informations, le PSG vient de transmettre à Lionel Messi les conditions d’une possible arrivée à Paris. Un salaire à la hauteur de ce que le Barça pouvait lui proposer. Sa réponse est espérée rapidement.

Si le PSG s’est clairement positionné auprès de Lionel Messi depuis un an, le club ne lui avait encore jamais transmis d’offre « officielle ». Des discussions autour de son possible salaire ont effectivement eu lieu mais Paris n’avait, jusqu’à présent, jamais transmis de proposition ferme et définitive. C’est désormais chose faite ! D’après nos sources, le PSG a transmis à Lionel Messi une proposition dont les conditions financières correspondent à ce que le Barça devait lui offrir pour prolonger. Pour rester en Catalogne, l’Argentin était prêt à faire de très gros effort. Paris s’est appuyé sur ces chiffres et aurait proposé à Messi un salaire de 25 millions d’euros net par saison.

Paris est très confiant

Comme le10sport.com l’a révélé plus tôt dans la journée, le PSG est en capacité de signer Lionel Messi. Financièrement, le club de la capitale dispose de tous les éléments pour assumer une telle arrivée, tout en prolongeant Kylian Mbappé. Leonardo devra toutefois vendre deux à trois joueurs, au minimum, pour permettre à Paris d’être plus équilibré. Nos sources indiquent qu’à ce stade des discussions, qui se sont clairement accélérées depuis hier soir, le PSG est très confiant en interne. A présent, l’état-major parisien attend la réponse de Lionel Messi. Ce dernier consulte comme toujours son entourage.



L’opportunité d’aller en MLS, à l’Inter Miami notamment, séduit sa compagne, Antonella Roccuzzo. Les Messi étaient d’ailleurs en vacances à Miami très récemment. Un endroit qu’ils apprécient tous, beaucoup. Reste à savoir si Lionel Messi voudra poursuivre en Europe, avec un salaire XXL à la clé, aux côtés de son pote Neymar. Ou s’il choisira de ne porter que les couleurs du Barça sur la scène européenne, pour filer à l’Américaine.