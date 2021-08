Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable coup Lionel Messi prend forme !

Publié le 6 août 2021 à 14h10 par D.M.

Les négociations iraient dans le bon sens entre le PSG et Lionel Messi. En interne, les dirigeants afficheraient leur optimisme dans ce dossier.

« Le meilleur joueur du monde a des autres propositions. (…) Je ne veux pas générer de fausses espérances. Il a d’autres propositions et il y a un temps limite car la Liga commence bientôt. (…) Cette négociation est terminée et les accords n’ont pas pu se produire à cause de la limite salariale de la Liga ». Joan Laporta l’a annoncé ce vendredi, Lionel Messi ne devrait pas porter le maillot du FC Barcelone cette saison. Les deux parties n’ont pas réussi à trouver un accord en raison de « d'obstacles économiques et structurels ». Une aubaine pour le PSG, annoncé depuis de longs mois sur les traces de Lionel Messi et qui aurait commencé à discuter avec l’entourage du joueur. Néanmoins, comme le10sport.com vous l'a révélé, il n'y a encore aucune offre formulée.

Les négociations avancent bien entre le PSG et le clan Messi