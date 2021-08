Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Joan Laporta sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 6 août 2021 à 11h30 par T.M.

Cela a été la grosse information de ce jeudi soir : Lionel Messi ne prolongera pas au FC Barcelone. Ce vendredi, devant les médias, Joan Laporta s’est expliqué.

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi est libre de tout contrat. N’ayant pas réussi à prolonger l’Argentin avant cette date, Joan Laporta avait espoir de le faire très prochainement. Toutefois, le FC Barcelone va devoir se séparer de la Pulga. Telle est l’annonce fracassante qui a été faite ce jeudi soir. En effet, compte tenu des problèmes financiers du Barça et des règlements de la Liga, le club catalan ne peut pas inscrire Messi et doit donc, au grand dam de tout le monde en Catalogne, laisser partir Lionel Messi.

« Je suis triste, mais je suis convaincu d’avoir fait le meilleur pour le FC Barcelone »