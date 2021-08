Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'incroyable réaction de Lionel Messi après l'annonce du Barça !

Publié le 6 août 2021 à 8h30 par A.D.

Passé tout près de prolonger avec le Barça, Lionel Messi a finalement vu la direction blaugrana lui annoncer que son retour était impossible. Sous le choc, La Pulga aurait décidé de laisser passer quelques heures pour digérer cet énorme revirement de situation, avant de faire ses adieux aux supporters catalans.

Désireux de prolonger Lionel Messi d'ici dimanche, Joan Laporta aurait pu boucler ce dossier ce jeudi. Toutefois, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. En effet, Joan Laporta aurait prévu de régler les derniers détails de la prolongation de Lionel Messi avec Jorge Messi dans l'après-midi. Toutefois, tout aurait capoté, puisque le club a annoncé ce jeudi soir que Lionel Messi n'allait finalement pas renouveler son bail à cause du plafond imposé par la Liga. Sous le choc, Lionel Messi aurait besoin de temps pour digérer cet énorme retournement de situation.

Lionel Messi en état de choc ?