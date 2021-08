Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Messi !

Publié le 5 août 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il semblait être parti pour prolonger son contrat avec le Barça ce jeudi, Lionel Messi ne va finalement pas rempiler avec le Barça. Selon la presse espagnole, La Pulga aurait fermé la porte à un renouvellement de contrat car Joan Laporta n'aurait pas réussi à recruter Cristian Romero. Et pourtant, le président du Barça aurait tenté jusqu'au bout de satisfaire les demandes de Lionel Messi.

Selon les dernières informations de la Cadena Cope , Lionel Messi devait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone ce jeudi après-midi. Comme l'a indiqué le média espagnol, Jorge Messi a rejoint la ville de Barcelone ce jeudi pour rencontrer Joan Laporta. Lors de cet entretien, les deux hommes auraient dû finaliser le dossier Messi et régler les derniers détails de sa prolongation. En prime, Joan Laporta aurait prévu d'annoncer le renouvellement de contrat de Lionel Messi dans la foulée. Mais tout a capoté à la dernière minute. Comme l'a annoncé le FC Barcelone sur son site officiel, le clan Messi et Joan Laporta ont bel et bien trouvé un accord, mais il leur était impossible de rester dans les clous sur le plan financier avec le plafond salarial imposé par la Liga. Ainsi, comme l'a annoncé le Barça, Lionel Messi ne paraphera pas un nouveau bail en Catalogne. Ce qui confirme les informations de Marca , qui a annoncé un point de non-retour entre les deux camps un peu plus tôt ce jeudi soir.

Lionel Messi aurait recalé le Barça à cause de Cristian Romero

Selon les informations de Mundo Deportivo , l'aspect financier ne serait pas la seule raison de l'échec Messi. En effet, la prolongation de Lionel Messi aurait également échoué à cause de Cristian Romero. D'après le média ibérique, La Pulga aurait souhaité jouer aux côtés de son compatriote argentin au Barça cette saison. Mais alors que Joan Laporta a été devancé par Tottenham, Lionel Messi aurait finalement renoncé à l'idée de rempiler avec le FC Barcelone. Dans des propos rapportés par Sky Sport , Cristian Romero a d'ailleurs expliqué pourquoi il avait snobé le Barça pour filer vers Tottenham. « Je ne voulais que les Spurs, parce que j'aime vraiment ce projet. (Fabio) Paratici et tout le club me voulaient et je donnerai le meilleur de moi-même. La Premier League est le meilleur endroit pour poursuivre ma carrière » , a confié Cristian Romero avant son vol pour Londres.

Laporta aurait tout tenté pour offrir Cristian Romero à Lionel Messi