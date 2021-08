Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à l'action pour Renato Sanches !

Publié le 5 août 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le FC Barcelone s'intéresse à Renato Sanches. Joan Laporta aurait rencontré les dirigeants du LOSC afin de pendre la température dans ce dossier.

Au FC Barcelone, il n’est question en ce moment que de Lionel Messi. Arrivé durant son adolescence en Catalogne, l’attaquant argentin a vu son contrat expirer à la fin du mois de juin, mais la formation blaugrana espère officialiser la prolongation du joueur ce jeudi. Une signature qui devrait soulager Joan Laporta, qui a eu le plus grand mal à boucler ce dossier. Le président du FC Barcelone va pouvoir se concentrer sur la suite du mercato et pourrait bien tenter de renforcer le groupe de Ronald Koeman, malgré de grosses difficultés financières. « Nous allons former une équipe très compétitive. Nous le constatons déjà avec les arrivées d'Eric Garcia, du Kun Aguero et d'Emerson, et d'autres joueurs qui sont sur le point de le faire. Combien d'autres ? Trois ou quatre » avait déclaré le dirigeant en juin dernier lors d’un entretien accordé à la Vanguardia. Après avoir enregistré les arrivées de Sergio Agüero, d’Eric Garcia, de Memphis Depay et d’Emerson Royal, le club catalan pourrait piocher en Ligue 1 et notamment chez le champion de France, le LOSC.

Laporta aurait rencontré Létang

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 11 juillet dernier, le FC Barcelone a activé la piste menant à Renato Sanches. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le LOSC, le milieu offensif pourrait rejoindre un club plus huppé lors de ce mercato estival. Interrogé sur un possible départ en Catalogne, le champion d’Europe 2016 n’a pas voulu en dire plus : « Concernant mon avenir, ce ne sont que vos conclusions, je ne ferai aucun commentaire sur les rumeurs qui me concernent » . Pourtant en coulisses, les négociations se poursuivent. Le FC Barcelone a pris des informations auprès de son entourage et aurait même commencé à discuter avec les dirigeants du LOSC. Selon les informations de Sport, Joan Laporta aurait rencontré l’agent du joueur, Jorge Mendes, mais aussi Olivier Létang pour discuter d’un possible transfert. Les négociations ne sont pas à un stade avancé, mais le dirigeant catalan aimerait accueillir Renato Sanches sous la forme d’un prêt. L’intérêt est donc réel, même si le FC Barcelone doit se méfier de la concurrence.

La piste Juventus se refroidit