Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Lionel Messi enfin terminé ?

Publié le 5 août 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone va toucher une grosse somme grâce à un accord conclu par la Liga. Plus rien ne s'oppose désormais à la prolongation de Lionel Messi.

Depuis l’été 2020, l’avenir de Lionel Messi occupe une place centrale dans l’actualité. Lors du dernier mercato estival, l’attaquant argentin avait provoqué un véritable tremblement de terre en officialisant ses envies de départ du FC Barcelone. L’attaquant argentin avait adressé un burofax aux services juridiques du club, mais était finalement revenu sur sa décision afin de ne pas entrer en conflit avec son équipe de cœur. « Le burofax devait rendre la démarche officielle d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière. Il me disait tout le temps : 'Nous allons parler, pas maintenant, ceci et cela', mais rien. Le président ne m'a pas donné le moindre indice de ce qu'il voulait vraiment. Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais partir et que j'étais libre et que je n'allais pas utiliser l'année optionnelle. Ce n'était pas pour aller contre le club, mais la façon de rendre officielle ma requête, parce que ma décision avait été prise » avait confié Messi dans un entretien à Goal . La Pulga a finalement disputé la dernière saison sous le maillot blaugrana , mais son avenir est revenu au centre de l’actualité cet été. En effet, son contrat a expiré en juin prochain et le joueur est libre de s’engager avec l’équipe de son choix. Approché par le PSG et Manchester City, Lionel Messi a donné sa priorité au FC Barcelone, qui doit alléger sa masse salariale. Mais ce feuilleton serait sur le point de connaître son dénouement.

Le Barça va toucher un joli pactole

Le FC Barcelone devrait recevoir un énorme coup de pouce de la part de la Liga. Javier Tebas aurait conclu un accord de 2,7 milliards d’euros avec le fonds CVC. « 90% des 2,7 milliards d'euros iront aux clubs sous la forme d'un prêt bonifié sur 40 ans. Le président Javier Tebas a été intelligent et a cherché des moyens de générer un revenu économique important pour les grands clubs. Ils sont désormais moins incités à lancer une Super League européenne. Cet accord est clairement associé à une volonté d'injecter de l'argent dans les clubs pour améliorer l'équilibre compétitif de la Liga et se rapprocher de la Premier League » a confié l’économiste Marc Ciria dans un entretien accordé à Goal . Selon le média, le FC Barcelone devrait toucher 280M€, ce qui pourrait lui permettre de prolonger le contrat de Lionel Messi.

La prolongation de Messi officialisée ce jeudi?